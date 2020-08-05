В Госдепе заявили, что воспринимают Арктику в том числе как северный фланг НАТО

Власти Соединенных Штатов стремятся к тому, чтобы Арктика была местом для "мирного сотрудничества", но при этом воспринимают регион и как северный фланг НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт.

"Что касается российского военного присутствия. Они присутствуют в Арктике <...>. Они увеличили свою активность <...>. Мы должны иметь это в виду. Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных [операций], образования, но мы осознаем, что Арктика - это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион", - сказал он.