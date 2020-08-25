Помпео обсудит с премьером Судана перспективы нормализации отношений с Израилем

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит во вторник в рамках своего регионального турне Хартум и проведет переговоры с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком. Шеф американской дипломатии обсудит с главой переходного правительства перспективы нормализации отношений между Суданом и Израилем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник в Иерусалиме Помпео встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел еврейского государства Габи Ашкенази. Основное внимание на переговорах было уделено "усилиям по противодействию дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе и двусторонним соглашениям между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)".

В интервью газете The Jerusalem Post Помпео подчеркнул, что не может предсказать, когда точно произойдет нормализация отношений между Суданом и Израилем, однако, по его словам, "это лишь вопрос времени". "Я думаю, что для всего региона это будет правильным шагом, и в ближайшие месяцы мы увидим, как новые страны последуют примеру ОАЭ", - отметил он.

Делегации Израиля и ОАЭ под эгидой Вашингтона готовятся в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.

По мнению суданского эксперта Абдель Рахима ас-Сунни, турне Помпео преследует цель побудить арабские страны к улучшению отношений с Израилем. "Что касается Хартума, то США сейчас увязывают напрямую этот вопрос с исключением Судана из списка государств, поддерживающих террор", - указал он.

13 августа Вашингтон ввел визовые ограничения против лиц, проживающих как в Судане, так и за его пределами, которые подрывают усилия переходного правительства в Хартуме по демократизации страны. Рестрикции касаются главным образом сторонников правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, который был смещен в результате военного переворота 11 апреля 2019 года.