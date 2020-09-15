Билл Гейтс считает возможным создание в начале 2021 года нескольких вакцин от COVID-19

Международное научное сообщество способно разработать и начать применять несколько вакцин от COVID-19 уже в начале 2021 года. Такое мнение высказал во вторник в эфире парижской радиостанции RTL создатель компании Microsoft Билл Гейтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его фонд Bill & Melinda Gates Foundation, спонсирующий проекты в области здравоохранения и образования, в настоящее время является крупнейшим в мире.

"В начале будущего года должен быть создан ряд вакцин, которые окажут положительное воздействие на ситуацию в некоторых странах. Это позволит поставить заслон на пути распространения заболевания. Можно надеяться на то, что в будущем году благодаря этому в ряде богатых стран пандемия будет сведена к нулю", - заявил Гейтс.

Он уточнил, что делает подобный прогноз на основании того, что "в ряде стран уже идет процесс разработки вакцин". "Весьма вероятно, что некоторые из них окажутся эффективными", - подчеркнул он.

Гейтс напомнил, что на Западе пять крупнейших фармакологических корпораций ведут такие исследования. "То, что они работают над вакцинами одновременно и столь высокими темпами, - это беспрецедентное явление", - отметил он.

"В том случае, если будет создана эффективная вакцина, заболевание должно быть полностью побеждено, по крайней мере в развитых странах. В развивающихся странах на это потребуется больше времени, потому что там больше численность населения. Но очень важно, чтобы созданная эффективная вакцина получила статус общественного достояния и была общедоступна", - подчеркнул Гейтс.