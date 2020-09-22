Байден обвинил Трампа в бездействии в борьбе с пандемией

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В то время, когда другие страны круглосуточно работают над тем, чтобы взять под контроль распространение коронавируса, наш президент был слишком занят размещением сообщений в Twitter и игрой в гольф, - написал во вторник Байден на своей странице в данной соцсети. - Уже около 200 тыс. американцев умерли из-за коронавируса. Такого не должно было случиться".

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США выявлено 6,68 млн заразившихся коронавирусом, умерли 200 182 человека, в том числе 22 092 - в штате Нью-Йорк, 16 069 - в Нью-Джерси, 15 132 - в Техасе, 15 073 - в Калифорнии.