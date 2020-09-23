Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

Самолет, на борту которого находился вице-президент США Майкл Пенс, во вторник вернулся в аэропорт вылета в штате Нью-Гэмпшир после столкновения с птицей. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, инцидент имел место сразу после вылета. Воздушное судно вскоре после этого "в качестве меры предосторожности" приземлилось. Ожидается, что Пенс вернется в Вашингтон на другом самолете.