ФБР опасается внешнего вмешательства в выборы из-за голосования по почте

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) США опасаются, что голосование по почте увеличит риски внешнего вмешательства в президентские выборы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководству штатов и местным властям обычно требуется от нескольких дней до нескольких недель для определения окончательных результатов выборов, чтобы правильно подсчитать каждый голос. Растущее число голосований по почте из-за пандемии может оставить власти без результатов в ночь выборов, - говорится в распространенном во вторник заявлении ФБР. - Иностранные игроки и киберпреступники могут воспользоваться этим временем для распространения дезинформации, включая сообщения о давлении на избирателей, о кибератаках против инфраструктуры голосования, мошенничестве с бюллетенями, о других проблемах, которые будут направлены на то, чтобы убедить общество в нелегитимности выборов".

По мнению спецслужб, заинтересованные внешние стороны могут создавать специальные и подложные сайты для дискредитации избирательного процесса.

Президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.