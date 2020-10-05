Генпрокурор Техаса назвал лживыми выдвинутые в его адрес обвинения во взяточничестве

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон считает, что обвинения во взяточничестве были выдвинуты против него с целью помешать его профессиональной деятельности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жалоба в адрес генерального прокурора Пакстона подана с тем, чтобы помешать ходу расследования относительно преступных действий, предположительно совершенных некоторыми чиновниками, в том числе состоящими на службе в прокуратуре, - указывается в заявлении представителя генкпрокурора Техаса. - Дача ложных показаний является серьезным нарушением, и мы намерены расследовать это по всей строгости закона".

Ранее, как сообщает CNN, семеро сотрудников прокуратуры подали жалобу против генпрокурора штата. Они выдвигают против Пакстона обвинения во взяточничестве, превышении должностных полномочий и других правонарушениях. Согласно тексту жалобы, попавшему в распоряжении местного телеканала KVUE, они отмечали, что предполагаемые правонарушения связаны непосредственно с профессиональной деятельностью Пакстона.