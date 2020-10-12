В ВБ считают, что кризис из-за пандемии нужно рассматривать как экономическую депрессию

Нынешний кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, следует рассматривать как экономическую депрессию. Такое мнение выразил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономическую депрессию, - считает он. - Вопрос в том, как долго это продлится: в 1930-е годы [она] длилась 10 лет, или более в некоторых странах, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковременной, как из-за действий правительств, так и из-за действий частного сектора".

"Гораздо больше информации доступно гораздо большей группе людей во всем мире, миллионы из них взаимодействуют, пытаясь понять кризис и предпринять необходимые шаги для восстановления [экономики], - добавил глава ВБ. - И это мощный инструмент, которого не было во времена Великой депрессии".

Мэлпас отметил, что у него нет точной оценки, когда мировая экономика вернется к докризисному уровню. "Особенно в случае с развивающимися странами это займет много лет", - подчеркнул он. При этом, по мнению президента ВБ, страны с развитой экономикой восстановятся быстрее.