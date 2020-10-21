Спецпредставитель США проинформировал НАТО о количестве ядерных ракет России и Китая

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что проинформировал союзников по НАТО о развернутых российских и китайских ядерных ракетах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжил наши тесные консультации с союзниками по НАТО касательно ядерных программ России и Китая. Поделился дополнительной информацией о тысячах ядерных ракет средней дальности, развернутых обеими странами, - говорится в сообщении Биллингсли в Twitter. - Ценю поддержку американского подхода, оказываемую союзниками".

Как заявили во вторник в Госдепартаменте, США готовы немедленно провести встречу с Россией, чтобы окончательно оформить соглашение по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).