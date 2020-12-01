В США готовят крупнейшую сделку года

Главная сделка 2020 года — сделка по слиянию рейтингового и аналитического агентства S&P Global и информационно-аналитической компании IHS Markit — подготовлена в США.

Об этом сообщает Financial Times, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Как стало известно изданию, в условиях говорится, что S&P Global выкупит 100% акций IHS Markit. Оплата будет произведена за счет собственных долей.

Поясняется, что за каждую бумагу IHS будет отдано 0,28 акции S&P. В итоге, акционеры обеих сторон будут являться собственниками объединенного агентства: владельцы S&P Global получат 68% от капитала объединенной компании.

На новостях о сделке стали расти акции IHS на 5,3%. Котировки S&P — напротив — упали на 0,6%.

Рыночная капитализация компаний равняется $86,8 миллиарда и $32,1 миллиарда соответственно.

Отмечается, что с учетом долга IHS Markit, а также если брать во внимание рыночную стоимость акций обеих компаний, сумма этой сделки может составить $44 миллиарда.

Эта сделка — по слиянию S&P Global и IHS Markit — претендует на то, чтобы стать самой крупной в текущем 2020 году. Главные "конкуренты" в настоящее время это два возможных поглощения. Разработчика процессоров ARM хочет купить компания-производитель материнских плат NVIDIA. Главная телекоммуникационная компания Японии Nippon Telegraph&Telephone хочет поглотить свое дочернее предприятие. Обе эти сделки оцениваются аналитиками в $40 миллиардов.