Место Камалы Харрис в Сенате США займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла

Место избранного вице-президента США Камалы Харрис в Сенате Конгресса займет секретарь американского штата Калифорния Алекс Падилла. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Он опубликовал запись разговора с Падиллой по видеосвязи, в котором предложил ему стать "следующим сенатором от штата". Падилла ответил согласием. В заявлении Ньюсома уточняется, что Падилла "станет первым сенатором латиноамериканского происхождения, который представляет Калифорнию".

Как отмечается в документе, Падилла "займет место, которое освобождается избранным вице-президентом Камалой Харрис".