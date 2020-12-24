Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год

Президент США Дональд Трамп заблокировал в среду проект одобренного Конгрессом Соединенных Штатов военного бюджета на 2021-й финансовый год (начался 1 октября). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома уведомлении президента в адрес нижней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики, - отмечается в тексте. - Это подарок Китаю и России".