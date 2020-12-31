В Калифорнии впервые зафиксировали заражение "британским" штаммом коронавируса

Американские специалисты впервые зафиксировали в штате Калифорния заражение новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом в беседе с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Около часа назад нам сообщили, что этот новый штамм, новая разновидность, обнаруженная в Соединенном Королевстве и в других местах, зафиксированная в Колорадо вчера (во вторник - прим. ТАСС), найдена здесь, в Калифорнии", - сказал Ньюсом. Он уточнил, что это произошло в южной части штата, но не пояснил, сколько человек были заражены.

"Я не удивлен, что случай выявлен в вашем штате, вероятно, есть и другие случаи", - отметил Фаучи. "Не думаю, что жителям Калифорнии следует считать это странным, это было ожидаемо", - добавил он. Главный инфекционист США пояснил, что указанный штамм, скорее всего, зафиксируют и в других американских штатах.

Во вторник губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что в штате зафиксирован первый случай заражения указанной разновидностью вируса. В заявлении, опубликованном на сайте Полиса, уточнялось, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране". По словам губернатора, инфицированный - мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Он находится в изоляции. Согласно данным властей, в последнее время он не совершал дальних поездок. Позже телеканал CNN сообщил, что в штате, предположительно, зафиксирован и второй случай заражения данным штаммом.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. В настоящее время многие страны приостановили авиационное сообщение с королевством.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 341 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.