Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу

Президент США Дональд Трамп виновен в подстрекательстве своих сторонников к мятежу и должен заплатить за это. Такое мнение выразила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот президент виновен в подстрекательстве к мятежу. Он должен заплатить за это", - отметила спикер, добавив, что в Конгрессе "существует решительная поддержка" по поводу импичмента Трампа.

При этом она подчеркнула, что ей нравится идея воспользоваться 25-й поправкой к основному закону, чтобы отстранить от власти Трампа на основании имеющей место, как заявляют демократы, недееспособности главы государства. Она вместе с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк) хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом, но он не подошел к телефону. "Нас продержали на линии 20 минут. "Он будет здесь через минуту, минуту, минуту" (спикер цитирует сотрудников Белого дома - прим. ТАСС). Но он так и не подошел к телефону", - подчеркнула она. Спикер рассказала, что в тот момент была дома и успела "запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку". "Мы все еще ждем, когда он перезвонит", - добавила демократ.

Согласно упомянутой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности хозяина Белого дома. Возможность задействования этой поправки якобы обсуждается теперь и некоторыми представителями окружения Трампа.

В начале недели Палата представителей перейдет к рассмотрению резолюции с призывом к Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой, отстранить Трампа от власти из-за произошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков.

Спланированная группа

Спикер также рассказала, что ворвавшиеся в среду в Конгресс сторонники Трампа похитили из ее кабинета компьютер и еще некоторые вещи, а также разбили зеркало. "Теперь есть свидетельства того, что это была хорошо спланированная, организованная группа со своим руководством и указаниями. И указанием было искать людей, - считает Пелоси. - Они кричали: "Где спикер? Мы знаем, что у нее есть персонал. Они где-то здесь. Мы собираемся их найти".

О возможном импичменте

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок полномочий американского лидера истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден. Демократы инициировали первую процедуру импичмента Трампа в 2019 году, эта попытка потерпела провал.

По словам ряда демократов, в процедуру импичмента Трампа они намерены включить запрет занимать государственные должности, что не позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Руководство республиканской фракции в Палате представителей Конгресса в пятницу сигнализировало о том, что не поддержит призывы к импичменту Трампа.