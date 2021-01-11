Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу

США 11 января 2021 07:31 (UTC+04:00)
Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу

Президент США Дональд Трамп виновен в подстрекательстве своих сторонников к мятежу и должен заплатить за это. Такое мнение выразила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот президент виновен в подстрекательстве к мятежу. Он должен заплатить за это", - отметила спикер, добавив, что в Конгрессе "существует решительная поддержка" по поводу импичмента Трампа.

При этом она подчеркнула, что ей нравится идея воспользоваться 25-й поправкой к основному закону, чтобы отстранить от власти Трампа на основании имеющей место, как заявляют демократы, недееспособности главы государства. Она вместе с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк) хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом, но он не подошел к телефону. "Нас продержали на линии 20 минут. "Он будет здесь через минуту, минуту, минуту" (спикер цитирует сотрудников Белого дома - прим. ТАСС). Но он так и не подошел к телефону", - подчеркнула она. Спикер рассказала, что в тот момент была дома и успела "запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку". "Мы все еще ждем, когда он перезвонит", - добавила демократ.

Согласно упомянутой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности хозяина Белого дома. Возможность задействования этой поправки якобы обсуждается теперь и некоторыми представителями окружения Трампа.

В начале недели Палата представителей перейдет к рассмотрению резолюции с призывом к Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой, отстранить Трампа от власти из-за произошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков.

Спланированная группа
Спикер также рассказала, что ворвавшиеся в среду в Конгресс сторонники Трампа похитили из ее кабинета компьютер и еще некоторые вещи, а также разбили зеркало. "Теперь есть свидетельства того, что это была хорошо спланированная, организованная группа со своим руководством и указаниями. И указанием было искать людей, - считает Пелоси. - Они кричали: "Где спикер? Мы знаем, что у нее есть персонал. Они где-то здесь. Мы собираемся их найти".

О возможном импичменте
В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок полномочий американского лидера истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден. Демократы инициировали первую процедуру импичмента Трампа в 2019 году, эта попытка потерпела провал.

По словам ряда демократов, в процедуру импичмента Трампа они намерены включить запрет занимать государственные должности, что не позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Руководство республиканской фракции в Палате представителей Конгресса в пятницу сигнализировало о том, что не поддержит призывы к импичменту Трампа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)
Увеличение экспорта грузов из Китая привело к нехватке контейнеров в мире
Увеличение экспорта грузов из Китая привело к нехватке контейнеров в мире
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
Loading Bars
Лента новостей
Мадуро полагает, что США находятся на пороге гражданской войны Другие страны 07:48
Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу США 07:31
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии Другие страны 07:15
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек В мире 06:57
Потерпевший крушение в Индонезии лайнер мог разрушиться от удара о воду Другие страны 06:57
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Мексике Другие страны 06:41
Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Кыргызстане Кыргызстан 06:13
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане Казахстан 06:08
Итоговый турнир по дзюдо мировой серии "Мастерс" стартует в Дохе Спорт 05:48
Франция проведет четвертый экологический саммит One Planet Европа 05:27
Генсек ООН назвал препятствие для прекращения огня во всем мире В мире 05:11
В Бразилии с 15 января начнется производство "Спутника V" Другие страны 04:50
Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19 В мире 04:35
Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Другие страны 04:19
В ВОЗ раскрыли мешающий победе над коронавирусом фактор В мире 03:54
Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах Спорт 03:38
Обама рисковал жизнями американцев, выполняя обязательства по ДРСМД - Помпео США 03:25
Египет проведет чемпионат мира по гандболу без болельщиков из-за опасений ряда сборных Спорт 03:07
Трамп направит десятки миллионов долларов республиканцам на выборы в Конгресс в 2022 году США 02:49
Чемпионат Испании по футболу: "Вальядолид" проиграл "Валенсии" Спорт 02:36
Власти Ливана планируют полностью закрыть страну на неделю Арабские страны 02:15
Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Алжире Другие страны 01:56
Telegram занимается разработкой веб-версии приложения для Safari ИКТ 01:37
В США заявили, что угроза со стороны экстремистских групп сохраняется на высоком уровне США 01:19
Тунис попросил у МВФ профинансировать кампанию по вакцинации населения Финансы 01:02
Пелоси полагает, что импичмент не позволит Трампу снова стать президентом США 00:41
В Турции произошло землетрясение Турция 00:23
Парализованный из-за бури аэропорт Мадрида готов частично возобновить работу Европа 00:23
Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО) Культура 00:05
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира Бизнес 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,19 миллиона человек Турция 10 января 23:41
Министры Эфиопии, Египта и Судана обсудили ГЭС "Возрождение" Другие страны 10 января 23:20
Более 790 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 10 января 22:59
Трамп выступит с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях 11 января США 10 января 22:43
Скончался актер из сериала "Магомаев" Социум 10 января 22:32
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент - Экзитпол Казахстан 10 января 22:26
Замглавы МИД Ирана провел встречу с южнокорейской коллегой Политика 10 января 22:23
В Грузию возможно завезут китайские вакцины от коронавируса Грузия 10 января 22:20
Во Франции спасли 24 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш Европа 10 января 22:07
Генсек ООН раскритиковал богатые страны за "вакцинный национализм" В мире 10 января 21:51
В РФ выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса Россия 10 января 21:33
Глава МИД ФРГ обсудит в Каире с коллегами из Египта, Иордании и Франции ситуацию на Ближнем Востоке Европа 10 января 21:30
В Азербайджане увеличился объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора Финансы 10 января 21:07
Явка на выборах президента Кыргызстана после закрытия участков составила 38,63% Кыргызстан 10 января 21:07
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 10 января 21:06
Число случаев COVID-19 в США превысило отметку в 22 миллиона США 10 января 20:53
В ЦИК Казахстана сообщили предварительные результаты явки избирателей Казахстан 10 января 20:45
877 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19 Грузия 10 января 20:40
Производство стальных слитков в Иране увеличилось на 8,3% Экономика 10 января 20:30
Вдохновленные Низами… - Алла Байрамова о наследии великого поэта в творчестве азербайджанских композиторов Культура 10 января 20:28
Окружение Трампа считает, что он не будет участвовать в выборах в 2024 году США 10 января 20:21
Китай продлил временный запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией Другие страны 10 января 20:02
ОАЭ подняли цены на экспортную нефть вслед за Саудовской Аравией Арабские страны 10 января 19:41
Эрдоган отказался от WhatsApp Турция 10 января 19:22
В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты (Обновлено) Казахстан 10 января 19:16
Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана (Обновлено) Кыргызстан 10 января 18:59
В Кыргызстане прошли выборы президента и референдум по вопросу формы правления Кыргызстан 10 января 18:26
Явка к закрытию участков на парламентских выборах в Казахстане составила 63,1% (Обновлено) Казахстан 10 января 18:16
Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 3 млн Другие страны 10 января 18:05
Путин провел совещание по вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования Россия 10 января 17:46
В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа Другие страны 10 января 17:31
Интерпол предложил властям Индонезии помощь в опознании жертв крушения Boeing Другие страны 10 января 17:05
Референдум состоялся. Явка на 18:00 составила 33,08% - ЦИК Кыргызстана Кыргызстан 10 января 17:03
Создана комиссия по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана Общество 10 января 16:50
Пик коронавируса в Грузии пришелся на конец ноября и первую неделю декабря - главный эпидемиолог Грузия 10 января 16:37
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умер 71 человек Общество 10 января 16:30
В Азербайджане еще 1 593 человека излечились от COVID-19, выявлен 601 новый случай заражения Общество 10 января 16:25
На 16:00 явка на выборы президента составила 26,59%, на референдум – 26,55% - ЦИК Кыргызстана (Обновлено) Кыргызстан 10 января 16:02
Предварительные итоги выборов в Казахстане будут объявлены завтра на пресс-конференции - Арзу Нагиев (ФОТО) Политика 10 января 15:48
Как фонд Сороса и фашизм объединились в Армении? Политика 10 января 15:40
Около 100 рейсов отменили в аэропорту Мадрида из-за непогоды Европа 10 января 15:30
Создан бюст единственной женщины-шехида Второй Карабахской Отечественной войны (ФОТО) Социум 10 января 15:14
Формула 3 + 3 способна принести в Южный Кавказ долгосрочный мир - российское издание Политика 10 января 15:02
Гендиректор ИСЕСКО совершит визит в Азербайджан Общество 10 января 14:50
«Британский» штамм коронавируса выявили в Иране Общество 10 января 14:15
В Азербайджане зафиксирован рост денежной базы Финансы 10 января 14:14
В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом коронавируса из Бразилии Другие страны 10 января 14:00
Спасатели установили местоположение двух черных ящиков разбившегося в Индонезии Boeing Другие страны 10 января 13:28
Bild: берлинская полиция усилила охрану Бундестага после штурма Конгресса США Европа 10 января 13:01
В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Россия 10 января 12:49
Наши военные продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе - минобороны Турции (ФОТО) Политика 10 января 12:34
Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла Общество 10 января 12:14
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя правления ОАО "Азерхалча" Политика 10 января 11:56
В Кабуле произошел взрыв Другие страны 10 января 11:31
Коронавирус в Грузии: 1 143 новых случая, выздоровели 617 человек, скончались 23 Грузия 10 января 11:25
Производство легковых автомобилей в Иране за три квартала текущего года выросло на 18,8% Экономика 10 января 11:20
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 162 тыс. Армения 10 января 11:15
В Японии из-за снегопадов погиб один человек Другие страны 10 января 11:05
В ВМС Индонезии сообщили, что разбившийся Boeing разрушился на небольшие фрагменты Другие страны 10 января 10:50
Видеокадры из села Дашбулаг Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 10 января 10:41
Международный центр мугама - виртуальная реальность и реальная действительность в 2020 году Культура 10 января 10:31
Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности США 10 января 09:57
Токаев проголосовал на выборах депутатов парламента Казахстана Казахстан 10 января 09:42
Apple убрала из App Store приложение, которым пользовались сторонники Трампа США 10 января 09:34
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северной части Аргентины Другие страны 10 января 09:09
Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Индонезии Boeing Другие страны 10 января 08:24
Объём кредитования финансового сектора Азербайджана многократно возрос Финансы 10 января 08:00
Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок Финансы 10 января 08:00
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО) Экономика 10 января 08:00
Экспорт яблок за 9 месяцев этого года составил 764 млн. долларов Иран 10 января 07:25
Все новости