PayPal стал первым зарубежным владельцем платежного бизнеса в КНР

Международный платежный сервис PayPal стал первым в Китае зарубежным оператором платежной платформы со 100% контролем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Рейтер.

В частности, агентство пишет, что по данным Национальной системы корпоративной кредитной информации (NECIPS), PayPal 31 декабря 2020 года приобрел 30% акций китайской компании GoPay, официально известной как Guofubao Information Technology Co. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Покупка произошла через год после того, как PayPal купил 70% акций GoPay за неназванную сумму, став первой иностранной компанией, получившей лицензию на предоставление услуг онлайн-платежей в Китае.

"Получив полный контроль над одним из небольших игроков на крупнейшем мировом рынке платежей, PayPal будет конкурировать с национальными платежными гигантами — Alipay, принадлежащим Ant Group, аффилированной с Alibaba, и WeChat Pay, принадлежащим Tencent Holdings Ltd", — пишет агентство.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.