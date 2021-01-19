Трамп записал прощальную речь на посту президента США
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.
Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.
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