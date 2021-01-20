Нацгвардия США сообщила, что после проверки отстранила 12 бойцов от службы на инаугурации
Командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил во вторник об отстранении от несения службы на инаугурации президента 12 военнослужащих. Соответствующие цифры Хокансон обнародовал на брифинге в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы внимательно следим за ситуацией. При возникновении каких-либо подозрений о них сразу же докладывается командованию, правоохранительным службам, - сказал он. - Я не обеспокоен за большую часть нашей структуры. Речь идет о 12 выявленных [военнослужащих] из 25 тыс. Возможно, некоторые из 12 не имеют отношения [к подозрительной деятельности], но мы должны быть уверены в мерах предосторожности".
При этом, как отметил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, основной массив выявленной в ходе проверок информации не имеет отношения к беспорядкам у Капитолия 6 января и не связан с экстремизмом. "Прилагаются усилия для выявления любой вызывающей вопросы активности в прошлом или связей с потенциально подозрительной деятельностью, относящейся не только к экстремизму, - сказал он. - Мы не задаем сейчас вопросы, мы в качестве предосторожности принимаем меры и выводим [попавших под подозрение] из рядов у Капитолия".
Части Национальной гвардии США расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.
Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.
Сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе полицейский.