Власти США не знают, сколько доз вакцины от коронавируса готовы к применению в стране

Власти США не располагают сведениями о том, сколько доз вакцины от нового коронавируса готовы к применению в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступила врач-инфекционист Рошель Валенски, возглавившая при администрации президента США Джозефа Байдена федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"По моему мнению, одна из основных проблем заключается в том, что я не могу сказать вам, каким количеством [доз] вакцины мы располагаем", - указала Валенски. Так она ответила на вопрос ведущего о том, какие проблемы новое американское руководство унаследовало от администрации Дональда Трампа.

"Если я не могу сказать этого вам, то я не могу сказать этого губернаторам, а они не могут довести это до представителей сферы здравоохранения на местах", - продолжила глава CDC. По ее словам, в отсутствие таких сведений власти лишаются возможности прогнозировать, сколько центров вакцинации им предстоит открыть, какое число специалистов задействовать и сколько пациентов пригласить на прием. Валенски отметила, что на данный момент американские власти испытывают нехватку вакцин, однако ситуация, по ее оценкам, должна измениться в лучшую сторону к концу марта.

Ранее в воскресенье руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн заявил, что администрация Трампа не располагала планом распределения вакцин, в особенности за пределами домов престарелых и больниц. По всей стране наблюдается ситуация, в которой из миллионов поставленных доз вакцины применяется лишь примерно половина, также отметил Клайн, подчеркнув, что разработка соответствующего плана является одной из приоритетных задач новой администрации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 419,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.