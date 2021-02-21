Три человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане

Два человека стали жертвами стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана). Вероятный зачинщик вооруженного конфликта также погиб на месте от полученных ранений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что после завязавшейся ссоры один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух посетителей магазина. В результате перестрелки с другими участниками конфликта предполагаемый зачинщик стрельбы скончался на месте.

Помимо этого, два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, отмечает Fox News.