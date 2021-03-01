Трамп обвинил Байдена в затягивании США в войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена затягивает страну в военные конфликты. Об этом Трамп заявил в воскресенье, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида)", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда я уходил со своего поста, мы, по сути, прекратили бесконечные войны. <...> 19 лет в Афганистане, и мы сократили [военное присутствие] почти до нулевого, и теперь я слышу, что они [новая администрация] хотят вернуться [в Афганистан]", - сказал Трамп, отметив, что за прошедший год ни один американский военнослужащий не погиб в Афганистане. Он также добавил, что при его правлении были заключены мирные соглашения на Ближнем Востоке, о которых "никто не мог подумать, что это возможно".

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешнее американское правительство предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.