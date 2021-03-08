Трамп посетит Нью-Йорк впервые после ухода с поста

Бывший президент США Дональд Трамп совершит свою первую поездку в Нью-Йорк после ухода с поста, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Родившийся в Нью-Йорке Трамп официально сменил место жительства на Флориду в 2019 году. После окончания президентского срока он организовал свой офис также во Флориде.

Ранее Верховный суд США обязал Дональда Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность.