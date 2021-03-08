В США число заразившихся коронавирусом превысило 29 млн

Число заразившихся коронавирусом в США в понедельник достигло отметки в 29 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend.

Так, по его информации, с начала пандемии и к настоящему моменту в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 29 000 012 человек.

Из-за коронавируса в США в общей сложности умерли 525 046 человек.