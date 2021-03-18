Сенат Конгресса США утвердил Бернса на посту директора ЦРУ
Сенат Конгресса США в четверг утвердил бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на посту главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Сената, кандидатура Бернса была одобрена единогласно. В ближайшее время он будет приведен к присяге.
Бернс работал послом в Москве с 2005 по 2008 год. В 2011-2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги.
Лента новостей
Коллектив Русской драмы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденами, медалями и почетными званиями
В Минэкономики Азербайджана поступило 470 обращений в связи с предпринимательской деятельностью на освобожденных территориях
Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр
ТЭС Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов ежегодно обеспечивает электроэнергией 100 тыс. семей - министр
Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества - Джо Байден
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО)