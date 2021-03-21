NORAD сообщило о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике

Военно-воздушные силы США и Канады начали совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

"Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня [20 марта] и продлятся до 26 марта", - говорится в сообщении.

США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран. Системы NORAD - РЛС и спутники - ведут круглосуточное наблюдение за воздушным и космическим пространством над Северной Америкой и Северным Ледовитым океаном. Командующий назначается совместно президентом США и премьер-министром Канады.