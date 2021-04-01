Четыре человека погибли при стрельбе в Калифорнии

По меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали при стрельбе в городе Ориндж (штат Калифорния) в среду. Об этом сообщил телеканал MSNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в деловом комплексе. В полиции отметили, что "ситуация стабилизировалась, угрозы населению нет".