Глава минэнерго США провела переговоры с коллегой из Саудовской Аравии

Министры энергетики США Дженнифер Гранхольм (Jennifer Granholm) и Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в преддверии заседания ОПЕК+ обсудили, в том числе, "важность международной кооперации". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из сообщения Гранхольм на её страничке в соцсети Twitter.

"Сегодня у меня был продуктивный телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом. Мы подтвердили важность международной кооперации с целью обеспечения доступных и надежных источников энергии для потребителей", — написала Гранхольм.

"Мы также обсудили более тесное сотрудничество для решения общих проблем, развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, снижения выбросов метана при добыче нефти и газа, а также развития чистых видов водорода для борьбы с изменениями климата", — добавила она.

Как отмечает информационное агентство Блумберг, общение министров двух стран в преддверии заседания ОПЕК+ в четверг добавляет еще один элемент неизвестности в предстоящем решении этого альянса об определении параметров соглашения об ограничении добычи нефти в мае. Согласно источникам агентства, в среду вечером возможность увеличения добычи странами ОПЕК+ была среди рассматриваемых вариантов.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил её добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ может принимать решения о корректировке общего объёма добычи ежемесячно с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки. Очередное заседание всех глав делегаций ОПЕК+ состоится позже в четверг. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу получили только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.