Генсек ООН приветствовал отмену США санкций в отношении Международного уголовного суда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал отмену санкций, введенных США в отношении лиц, связанных с Международным уголовным судом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря организации Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь приветствует отмену со стороны США правительственного распоряжения о блокировании имущества определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом", - отмечается в заявлении.

2 апреля глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил о снятии США санкций и визовых ограничений, введенных в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко,

Указ, позволяющий вводить санкции в отношении МУС, был подписан экс-президентом США Дональдом Трампом в июне 2020 года. О рестрикциях в отношении Бенсуды и Мочочоко Министерство финансов США как непосредственный исполнитель ряда положений этого указа объявило в минувшем сентябре.