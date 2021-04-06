США заявили о готовности отменять противоречащие ядерной сделке санкции против Ирана

Американская администрация готова к отмене части односторонних санкций в отношении Ирана, но призывает Тегеран отказаться от максималистских требований такого рода к Вашингтону. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства. Он комментировал начавшиеся в Вене встречи по ситуации вокруг СВПД.

"<...> Максималистские требования ни к чему нас не приведут. Причина, по которой мы находимся в Вене, заключается в том, чтобы обсудить, как могут выглядеть шаги с целью выполнения [положений СВПД] обеими сторонами", - заявил Прайс.

США не ожидают прямых переговоров с Тегераном в рамках консультаций вокруг ядерной сделки с Ираном, добавил Прайс. Его попросили прокомментировать встречи в Вене, посвященные ситуации вокруг СВПД.

"Консультации в Вене - даже если мы не ведем переговоров напрямую с Ираном - это долгожданный шаг, как мы уже говорили, это конструктивный шаг, это потенциально полезный шаг вперед. Мы стремимся определить, на что готов пойти Иран, чтобы вернуться к соблюдению жестких ограничений по соглашению 2015 года (СВПД - прим. ТАСС), и что в результате нам, возможно, придется сделать, чтобы вернуться самим к соблюдению [этого соглашения]", - отметил дипломат.

"Будут непростые переговоры. Мы знаем, что впереди будут трудные консультации, но опять же, это положительный шаг, потому что он позволяет нам двигаться вперед по единственному, по нашему мнению, пути к достижению того, о чем говорил [президент США Джо] Байден", - подчеркнул Прайс.