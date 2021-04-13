США намерены дислоцировать в Германии дополнительно 500 военнослужащих уже осенью

США дополнительно увеличат свой контингент в Германии на 500 военнослужащих ближайшей осенью. Об этом сообщил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся обязательств США по дислокации американских сил в Германии, - отметил Остин. - Я уведомил министра обороны о нашем намерении увеличить численность нашего контингента в Германии примерно на 500 человек. И это произойдет уже осенью".

По словам главы Пентагона, постоянное размещение американских войск на территории ФРГ "хорошо для Германии и хорошо для НАТО". Отправка туда дополнительных подразделений будет способствовать, как считает Остин, наращиванию усилий по "сдерживанию и обороне" в Европе. "Укрепление сотрудничества с Германией - приоритетная задача администрации президента Джо Байдена", - добавил он.

Как в свою очередь указала Крамп-Карренбауэр, увеличение численности американских войск в Германии - "это сильный знак сплоченности". Министр не уточнила, на какой именно базе они будут дислоцированы.