В Госдепе сочли ответные санкции РФ эскалацией

Власти США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но оставляют за собой право отвечать на вводимые Москвой санкции, заявил CNN представитель Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Принятые нами недавно меры были пропорциональными и уместными, учитывая то, какие вредоносные действия предпринимала Россия. Объявление властей РФ (об ответных санкциях - ИФ) является эскалацией и вызывает сожаление", - сказал собеседник канала.