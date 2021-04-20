Госдеп США расширит список стран, которые не рекомендуется посещать из-за коронавируса

Госдепартамент США на этой неделе намерен пересмотреть рекомендации по поездкам за рубеж для своих граждан, значительно расширив список стран, которые американские власти не рекомендуют посещать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Так как путешественники сталкиваются с рисками, вызванными пандемией COVID-19, Госдепартамент на этой неделе начнет обновлять рекомендации по путешествиям, чтобы лучше отражать информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США по вопросам, которые касаются здоровья путешественников", - сообщили в Госдепе.

Уточняется, что список стран, куда не рекомендуется ездить, будет значительно расширен, туда войдут примерно 80% государств по всему миру.