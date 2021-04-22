Посол США в Москве вылетел в Вашингтон

Американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон и после смены самолета в Великобритании направится в Вашингтон, подтвердил ТАСС информированный источник, сообщает Trend.

Самолет, на борту которого находится дипломат, отправлен из аэропорта в 09:57 мск. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта.

Ранее автомобиль, на котором Салливан выехал из своей резиденции Спасо-хаус в Москве, припарковался у терминала аэропорта Шереметьево.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.