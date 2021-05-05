Небольшой самолет упал на жилой дом в Миссисипи
Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг (штат Миссисипи). Об этом со ссылкой на представителя местной полиции Райана Мура и сотрудника пожарной службы Дэнни Уэйда сообщил телеканал WDAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, правоохранительные органы отреагировали на вызов с места происшествия в 23:20 по местному времени. Мур изначально подтвердил наличие жертв, при этом не уточнив их число. Позднее Уэйд заявил о двух летальных исходах.
"[Полиция] связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования", - говорится в публикации департамента полиции Хаттисберга в Twitter.
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