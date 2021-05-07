В США еще на один год продлен режим антисирийских санкций

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.