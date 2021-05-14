Девять человек ранены в ходе стрельбы в Род-Айленде

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы, открытой вечером в четверг в городе Провиденс (штат Род-Айленд). Об этом со ссылкой на полицию сообщил местный телеканал WPRI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел около 19:00. Состояние троих из пострадавших оценивается как критическое, они госпитализированы.

Полиция пока не задержала виновных.