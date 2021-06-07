США планируют создать коалицию для борьбы с кибермошенниками

США работают с партнерами над созданием коалиции по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил в понедельник глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы стараемся создать международную коалицию, цель которой - добиваться того, чтобы страны, укрывающих авторов подобных кибератак, несли за это ответственность", - сказал он на слушаниях в Палате представителей.

Блинкен отметил, что США, причем не только федеральным ведомствам, но и частному сектору, нужно наращивать защиту от кибератак.