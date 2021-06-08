В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от коронавируса

Власти Техаса запретили компаниям и учреждениям в этом штате требовать от его жителей предоставить подтверждение вакцинации от нового коронавируса в качестве условия оказания каких-либо услуг. Соответствующий закон подписал губернатор Техаса Грэг Эбботт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, опубликованном на его сайте, "техасцы должны быть свободны ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований". "Сегодня я подписал закон, который запрещает какому-либо техасскому бизнесу или правительственным учреждениям требовать паспорт вакцинации или какую-то информацию о вакцинации", - указал губернатор.

Ранее этот законопроект был одобрен законодательным собранием штата. Авторами инициативы были республиканцы.

Техас входит в число наиболее экономически развитых американских штатов. Он занимает первое место среди них по объемам добычи нефти.