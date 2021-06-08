В США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера от компании Biogen, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость лечения медикаментов составит $56 тысяч за год. Aduhelm стал первым одобренным препаратом от болезни Альцгеймера за последние 18 лет. При этом отмечается то, что пока нет доказательств предотвращения замедления ухудшения памяти и работы мозга с помощью нового лекарства.

Aduhelm - внутривенный препарат, который должен вводится только врачом. FDA также предупреждает, что серди побочных действий лекарства могут быть отек мозга и кровотечения.

Ведомство одобрило медикамент по ускоренной процедуре, которая означает, что компания Biogen должна будет провести дополнительные испытания пользы препарата. При этом лекарство запретят в случае если не будет доказана его эффективность, однако до этого Aduhelm будет находится в продаже.

В FDA отмечают, что использовали научно обоснованный подход при одобрении препарата, хотя ученые и медики в США не согласны с этим решением.