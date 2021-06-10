США надеются, что посол Салливан вернется в Москву в предстоящие недели

Американская администрация рассчитывает на то, что посол США в России Джон Салливан, отозванный ранее в Вашингтон на консультации, вернется в Москву в предстоящие недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"У нас есть все ожидания того, что он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал про Салливана официальный представитель внешнеполитического ведомства США.