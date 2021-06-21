American Airlines отменит сотни рейсов в США до 15 июля

Авиакомпания American Airlines до середины июля отменит сотни своих рейсов в США в связи с возникшими у нее проблемами. Об этом со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Стейси Дей сообщила в воскресенье вечером газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первые недели июня характеризовались беспрецедентными погодными условиями для наших крупнейших хабов, что очень серьезно затронуло наши операции и привело к задержкам, отменам рейсов и нарушениям расписания летного персонала и [графиков обслуживания] наших клиентов", - сказала изданию Дей. По ее словам, эти проблемы наложились на нехватку персонала у партнеров American Airlines, что стало следствием быстрого роста пассажиропотока по мере снятия вызванных пандемией коронавируса ограничений.

Все это, отметила Дей, "привело к необходимости принятия дополнительных мер по укреплению стабильности и четкости наших операций путем внесения изменений в часть нашего летного расписания на период до середины июля". Изменение графика воздушных перевозок затронет в основном крупные аэропорты. Представитель авиакомпании информировала, что речь идет об около 1% всех авиарейсов American Airlines в США. В минувшие выходные был отменен 301 рейс, в понедельник отменяется еще около 100.

Авиакомпания, как сообщалось ранее, не справляется с возросшим спросом на авиаперевозки в США. Предпринимаемые меры, по словам ее представителя, призваны не допустить повторения ситуации лета 2019 года, когда плохие погодные условия и разногласия между администрацией и техническим персоналом привели к возникновению серьезных сбоев в ее работе.