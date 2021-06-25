В США потвердили намерение направить другим странам миллиард доз вакцины от COVID-19

Соединенные Штаты намерены предоставить другим странам миллиард доз вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент страны Джо Байден заявил выступая в Северной Каролине.

"В мире более 100 стран, у которых нет возможности помочь себе самостоятельно сейчас. <...> [Когда] я поехал в Европу <...>, я пообещал, что США до конца этого года и в первой половине следующего года предоставят миллиард доз другим [странам] мира", - заявил американский лидер.