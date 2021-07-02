МВФ улучшил прогноз по росту ВВП США до рекордных 7% в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рекордные темпы роста ВВП США в нынешнем году - около 7%, в следующем году ВВП увеличится на 4,9%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рост в 2021 году ожидается на уровне порядка 7%, что является самым быстрым темпом [роста] за поколение <...>. Эти высокие экономические показатели должны сохраниться и в 2022 году с ростом около 5%", - говорится в заявлении МВФ, обнародованном в четверг по итогам традиционного ежегодного обзора экономики США на основании 4-й статьи устава организации.

Эксперты фонда также полагают, что предложенные администрацией программы поддержки американских семей (American Families Plan) и создания новых рабочих мест в стране (American Jobs Plan) могут добавить 5,3% к ВВП США в 2022-2024 годах. В связи с этим в заявлении МВФ подчеркивается, что прогнозы по росту экономики на 7% в нынешнем году и на 4,9% в 2022-м "основаны на предположении, что American Jobs Plan и American Families Plan будут приняты [Конгрессом США] в течение 2021 года в размере и с содержанием, аналогичным тем, которые предложила администрация".

В начале апреля МВФ улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%. Позднее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что рост ВВП США в результате восстановления после пандемии в 2021 году может превысить 7% впервые с 1984 года.