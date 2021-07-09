При обрушении дома во Флориде погибли родственники первой леди Парагвая
Тела родственников первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо были обнаружены при разборе завалов обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома. Об этом сообщил в четверг глава МВД южноамериканской республики Эуклидес Асеведо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Подтверждено обнаружение тел Софии Лопес Морейры, Луиса Петенхиля и их младшего сына", - сказал он в эфире телеканала ABC Color.
Помимо сестры первой леди, ее супруга и их сына, в квартире должны были находиться две их дочери. По словам министра, их поиск продолжается.
После обрушения здания первая леди Парагвая отправилась во Флориду, чтобы следить за ходом спасательных работ с места событий.
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