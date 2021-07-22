Псаки: США продолжат при необходимости вводить санкции против "Северного потока - 2"

Администрация США продолжит выполнение своих законных обязательств в отношении газопровода "Северный поток - 2", что включает введение санкций, если потребуется. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга для журналистов, проводившегося на борту самолета президента США Джо Байдена на пути в Цинциннати (штат Огайо), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции, - сказала она. - Это следование закону, [подход] не изменился".

"Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", - отметила Псаки.