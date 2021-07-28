В Белом доме подтвердили введение масочного режима в резиденции президента США

В Белом доме будут следовать новым рекомендациям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США и со среды будут требовать носить защитные маски в резиденции американского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС. ЦКПЗ ранее во вторник предписали даже прошедшим вакцинацию лицам носить данные средства индивидуальной защиты в помещениях в тех районах, где наблюдается быстрое распространение коронавируса.

"Мы следуем рекомендациям федеральных центров, в Вашингтоне определили значительный уровень передачи [инфекции]", - сказал представитель Белого дома.

Как информировала Ассоциация корреспондентов Белого дома, масочный режим повторно вводится в резиденции президента США. "Соответствующие уведомления размещаются сегодня в зале для брифингов", - говорится в сообщении ассоциации.

Как пояснила во вторник на брифинге глава ЦКПЗ Рошель Валенски, данные меры обусловлена быстрым распространением штамма "дельта" и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим".

В марте в ЦКПЗ заявили, что привитым от нового коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок. В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.