Два поезда столкнулись в Бостоне: более 20 пострадавших

Два уличных поезда столкнулись в американском городе Бостон. Согласно первоначальной информации, пострадали порядка 27 человек, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Их доставили в больницу с различными ранениями. Видео с места происшествия опубликовано в Twitter.

По другим данным, в медучреждение были доставлены 23 человека. Их жизни ничего не угрожает. Полученные травмы не являются смертельными, говорится в официальном заявлении Пожарной службы Бостона.

По факту происшествия ведется расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Журналистам удалось выяснить, что поезда сошли с рельсов в результате крушения. Очевидцы говорят, что услышали сильный удар. У многих пассажиров были заметны увечья в области шеи и головы.

Одна женщина вышла из поезда с кровью на лице. Люди оказали ей помощь и дали салфетки.