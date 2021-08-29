Ураган "Ида" на пути к штату Луизиана усилился до четвертой категории

Ураган "Ида" в воскресенье усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира - Симпсона на пути к побережью штата Луизиана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время "Ида" движется в северо-западном направлении со скоростью 24,1 км/ч. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с.

Объявлена угроза наводнений на побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама. В ночь на понедельник в регионе ожидаются проливные дожди.