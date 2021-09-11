Трамп раскритиковал Байдена в годовщину терактов 11 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего президента Джо Байдена в годовщину терактов 11 сентября, пишет The Independent,передает Trend со ссылкой на Лента.ru.

По словам Трампа, «неумелая» администрация демократа привела США к поражению и капитуляции перед силами «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) после двух десятилетий войны.

«Лидер нашей страны позволил себе выглядеть нелепо — а этого не должно происходить», — подчеркнул Трамп.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле в Пенсильвании. Жертвами атак стали почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения. После этого США вторглись в Афганистан, где скрывался лидер «Аль-Каиды» и организатор терактов Усама бен Ладен.