Пентагон зафиксировал рост числа самоубийств среди военнослужащих США

Министерство обороны США зарегистрировало увеличение числа самоубийств американских военнослужащих, в 2020 году покончили с собой 580 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном ежегодном докладе Пентагона.

Как следует из документа, в действующих частях в прошлом году покончили с собой 384 человека, в том числе в сухопутных войсках - 175, ВВС - 81, ВМС - 66 и Корпусе морской пехоты - 62. Среди бойцов Национальной гвардии и резервистов суицид совершили 196 человек. "Мы признаем, что показатели не меняются в желаемом направлении, и подтверждаем намерение работать с целью снижения числа самоубийств во всех родах войск", - говорится в докладе.

Из предыдущих аналогичных документов следует, что в 2018 году самоубийство совершил 541 американский военнослужащий, а в 2019 году - 504.

Пентагон отмечает негативное влияние пандемии нового коронавируса на американских военнослужащих. Вместе с тем ведомство не считает, что рост числа самоубийств обусловлен именно этим фактором. Основными факторами, толкающими на суицид, являются такие проблемы личного характера, как несбывшиеся надежды, неудачный брак, финансовые трудности и стресс, констатировали исследователи.