Федеральная торговая комиссия США ищет нарушения во внутренних документах Facebook

Федеральная торговая комиссия (ФТК) изучает переданные бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген внутренние документы компании на предмет нарушений американского законодательства. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о соглашении 2019 года об урегулировании претензий со стороны государственного органа в связи с проблемами, касавшимися конфиденциальности персональных данных пользователей. Компания тогда выплатила рекордные $5 млрд в качестве штрафа, указывает газета. ФТК - ключевой государственный регулятор бизнеса в интернете и следит за добросовестностью конкуренции.

Попавшие в СМИ внутренние документы соцсети показывают, что ее алгоритмы способствовали несогласию в обществе, а приложение Instagram, принадлежащее компании, оказывало негативное влияние на психику пользователей, в особенности девочек, пишет газета. На этом фоне американские конгрессмены и правозащитники призывали комиссию дать свою оценку действиям Facebook, вводила ли она в заблуждение пользователей и правительство.

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюментал сообщил, что ФТК проверяет, не скрыла ли компания от нее информацию из внутренних исследований. Бывший глава федеральной комиссии Уильям Ковачич считает, что власти, скорее всего, также изучают, была ли Facebook юридически обязана предупреждать пользователей о возможных рисках, выявленных во время внутренних исследований. По его мнению, это обстоятельство может классифицироваться как недобросовестная конкуренция.

По словам источника газеты, ФТК поддерживает контакты с представителями бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, передавшей СМИ и властям внутренние документы платформы. На данный момент комиссию возглавляет Лина Хан, убежденный критик крупных технологических корпораций, отмечает The Wall Street Journal.

Сама соцсеть ранее указывала, что документы, представленные Хауген, создают искаженную картину ситуации, и компания вкладывала значительные людские и технологические ресурсы в поддержание безопасности платформы.